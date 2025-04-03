Назван снижающий уровень холестерина продукт

Гастроэнтеролог Сухорукова: Фасоль снижает уровень холестерина

Фасоль стоит ввести в рацион по нескольким причинам, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. О пользе этого продукта она поговорила с РИА Новости.

«Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению», — отметила врач. Гастроэнтеролог добавила, что в бобах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также постный белок, способный заменить мясо и рыбу. Помимо этого, в фасоли очень много клетчатки, благотворно влияющей на работу кишечника, подчеркнула она.

Сухорукова также назвала фасоль продуктом, который можно употреблять и на обед, и на ужин. Врач объяснила это тем, что у фасоли низкий гликемический индекс.

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