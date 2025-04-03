Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:27, 3 апреля 2025Забота о себе

Назван снижающий уровень холестерина продукт

Гастроэнтеролог Сухорукова: Фасоль снижает уровень холестерина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Igor Dutina / Shutterstock / Fotodom

Фасоль стоит ввести в рацион по нескольким причинам, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. О пользе этого продукта она поговорила с РИА Новости.

«Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению», — отметила врач. Гастроэнтеролог добавила, что в бобах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также постный белок, способный заменить мясо и рыбу. Помимо этого, в фасоли очень много клетчатки, благотворно влияющей на работу кишечника, подчеркнула она.

Сухорукова также назвала фасоль продуктом, который можно употреблять и на обед, и на ужин. Врач объяснила это тем, что у фасоли низкий гликемический индекс.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Елена Соломатина развеяла миф о растворимом кофе. По ее мнению, напиток незаслуженно считают вредным и некачественным аналогом зернового кофе.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Белгородскую область

    УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

    Склонявший знакомых вступать в ВСУ россиянин получил 11 лет колонии

    Населенные пингвинами острова оказались поставщиками машин в США

    Акции американских компаний резко подешевели после введения Трампом новых пошлин

    На Украине раскрыли инициатора попытки задержания Залужного

    Сыщики вышли на след загадочного похитителя крестов и барельефов с кладбища Петербурга

    В МИД рассказали о подготовке Украиной и ЕС провокации для срыва мирных переговоров

    Названа причина разлада между Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше