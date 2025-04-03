Число недовольных ремонтом в новостройках россиян подсчитали

Urban Grade: 93 процента россиян недовольны качеством ремонта в новостройках

Большинство новоселов остаются недовольны ремонтом в новостройках. Удовлетворенность россиян качеством отделочных работ выяснили аналитики сертификации новостроек Urban Grade. Результатами исследования делятся «Известия».

По данным компании, ремонт квартир в новостройках возмущает 93 процента респондентов. Самым популярным дефектом, выявленным при осмотре квартиры, становятся неисправности окон — с этой проблемой сталкивались 72 процента участников опроса. В 37 процентах случаев при осмотре квартиры обнаруживается кривизна стен и полов. 35 процентов опрошенных жалуются на плохую вентиляцию в помещениях. Также среди дефектов ремонта называют протечки (22 процента россиян), проблемы с дверными конструкциями (20 процента) и неполадки с электричеством (10 процентов).

Такая высокая доля некачественной отделки при сдаче проектов вынуждает все больше дольщиков приглашать на приемку квартиры профессиональных оценщиков. Если дефекты будут обнаружены, покупатель вправе потребовать от девелопера устранить недостатки бесплатно в оговоренные сроки. В качестве альтернативы можно попросить уменьшить цену договора или возместить будущие расходы на устранение дефектов. Кроме того, россиянам напоминают о трехлетней гарантии на инженерное оборудование в доме — если управляющая компания подтвердит наличие подобных неисправностей, застройщик обязан устранить их за свой счет.

Другой опрос классификатора выявил, как часто застройщики завышают класс жилого комплекса. Как выяснилось, в подобную ситуацию попадали 47 процента информантов. 25 процентов опрошенных признались, что не могут оценить соответствие класса и качества проекта. Эти показатели, по мнению экспертов, подтверждают необходимость введения дополнительного контроля и аудита в отрасли.

Ранее россиянам перечислили популярные уловки недобросовестных ремонтников. Зачастую мошенники манипулируют с замерами — к примеру, во время расчетов квадратуры для стяжки пола, штукатурки стен или укладки плитки.