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10:38, 3 апреля 2025Россия

Экс-глава ФБК отреагировал на данные о задержании отца после обысков

Экс-глава ФБК Волков опроверг задержание отца на Урале после обысков
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Информация о том, что отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) задержали после обыска, не соответствует действительности. Об этом сообщил сам Волков в социальных сетях.

По его словам, утром сотрудники ФСБ пришли к его родителям в квартиру в Екатеринбурге и провели оперативно-розыскные мероприятия, так как его отец Михаил подозревался в финансировании ФБК.

«Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан», — сообщил Волков. В квартире у родителей экс-главы ФБК находится адвокат, у Волковых-старших изъяли технику, из-за чего связи с ними нет.

Информация о том, что на Урале задержан Михаил Волков, появилась утром в четверг, 3 апреля. Сообщалось, что в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации»).

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук, работал в Уральском федеральном университете.

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