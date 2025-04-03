Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

В Екатеринбурге задержан отец оппозиционера Леонида Волкова за перевод денег ФБК

В Екатеринбурге задержан Михаил Волков — отец оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — по подозрению финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации»).

По источника агентства в силовых структурах, установлено, что Волков перевел деньги на счет фонда.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно Александра Адамова за финансирование ФБК.