Пожертвовавшему тысячу рублей ФБК россиянину вынесли приговор

В Петербурге суд дал 4 года условно мужчине, пожертвовавшему тысячу рублей ФБК

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно Александра Адамова за финансирование ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Ему назначен испытательный срок три года.

По данным ведомства, 5 августа 2021 года Адамов перевел на счет ФБК тысячу рублей.

Отмечается, что осужденный признал вину и пожертвовал деньги в поддержку специальной военной операции. Речь идет о благотворительных фондах «Помогаем Нашим» и «Народный Фронт. Все для Победы».

Ранее стало известно, что в Московской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 62-летнего жителя Орехово-Зуева за финансирование терроризма.