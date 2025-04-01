Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 1 апреля 2025Силовые структуры

Пожертвовавшему тысячу рублей ФБК россиянину вынесли приговор

В Петербурге суд дал 4 года условно мужчине, пожертвовавшему тысячу рублей ФБК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно Александра Адамова за финансирование ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Ему назначен испытательный срок три года.

По данным ведомства, 5 августа 2021 года Адамов перевел на счет ФБК тысячу рублей.

Отмечается, что осужденный признал вину и пожертвовал деньги в поддержку специальной военной операции. Речь идет о благотворительных фондах «Помогаем Нашим» и «Народный Фронт. Все для Победы».

Ранее стало известно, что в Московской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 62-летнего жителя Орехово-Зуева за финансирование терроризма.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о раздражении Трампа из-за России и Украины

    Названы опасные причины ночной жажды

    Раскрыты сроки решения по апелляции Ле Пен

    В российском городе пожаловались на разваливающийся из-за сырости дом

    В США заявили о плачевном состоянии ядерного арсенала

    Крупнейший в мире оператор спутников с РСА заключил контракт с НАТО

    19-летняя туристка обвинила израильтянина в изнасиловании на пляже Таиланда

    Россиянина осудили на 15 лет за расправу над маленьким сыном знакомой

    На портале «Госуслуги» заработал новый сервис для борьбы с мошенниками

    В ООН высказались об инициативе России о временном управлении на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше