Россиянин отправил деньги террористам и получил 10 лет колонии

Житель Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма

В Московской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 62-летнего жителя Орехово-Зуево за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следствие и суд установили, что 6 и 26 марта 2021 года мужчина около торгового центра в Орехово-Зуеве перевел деньги на карту стороннику международной террористической организации, занимающемуся сбором средств на ее деятельность. Его самого в феврале 2023 года осудили на длительный срок за совершение террористических преступлений.

В ходе расследования были изучены сведения о движении по счетам, проанализированы детализации телефонов, проведены допросы, осмотры, обыски, в результате оперативниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД был установлен житель Орехово-Зуево. В ведомстве предоставили Ленте.ру оперативное видео его задержания.

На кадрах видны силовики, которые пришли в квартиру мужчины и задержали его.

21 марта сообщалось, что в Запорожской области перед судом предстанет мужчина, который неоднократно переводил деньги на счета националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).