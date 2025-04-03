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09:02, 3 апреля 2025Моя страна

Опытная путешественница раскрыла любимые малые города России

Мария Борисова
Мария Борисова
г.Юрьев-Польский

г.Юрьев-Польский. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Списком она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства. «Где еще вы увидите православные храмы по соседству с мечетями? А старинный мавзолей татарского хана, затерявшийся среди заросшего яблоневого сада?» — написала блогерша.

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Россиянка также посоветовала туристам посетить Боровск в Калужской области. По ее словам, местный художник Владимир Овчинников разрисовывает стены фресками, создавая галерею под открытым небом.

Еще одной находкой путешественницы стал Белев, где готовят знаменитую яблочную пастилу. А городок Венев в Тульской области напомнил автору итальянский регион Тоскана. «Местные улочки сохранили очарование прошлых веков: особняки, старинные храмы, уютные деревянные дома», — заключила она.

Ранее другая путешественница отправилась на Камчатку и описала местные развлечения словами «рыбалка и медведи включены в программу». Она рекомендовала туристам заняться там рафтингом.

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