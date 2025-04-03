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15:16, 3 апреля 2025Путешествия

Пассажирка укусила члена экипажа после драки с попутчицей из-за запаха духов

DM: Пассажирка Shenzhen Airlines укусила члена экипажа на рейсе в Китае
Алина Черненко

Пассажирка авиакомпании Shenzhen Airlines подралась с попутчицей на рейсе из Шэньчжэня в Шанхай, Китай. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, перед вылетом одна из путешественниц набросилась на соседку из-за запаха ее тела и духов. Бортпроводники начали разнимать дебоширок, и в процессе одна из них укусила члена экипажа.

Уточняется, что обеих пассажирок вывела из салона полиция. Из-за произошедшего рейс задержали на два часа. Shenzhen Airlines начала расследование.

Ранее пьяный пассажир российской авиакомпании Red Wings покусал и исплевал бортпроводников по пути в Таиланд. Мужчина безнаказанно провел десятидневный отпуск на пляжах королевства, но во время обратного рейса его опознали и сообщили в полицию.

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