Поджигателей релейного шкафа в Саратовской области приговорили к длительным срокам

Двое поджигателей релейного шкафа под Саратовом получили от 12 до 14 лет колонии

Суд огласил приговор в отношении двух россиян, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге в Саратовской области по заданию неизвестного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, все произошло в марте 2024 года. Злоумышленники прибыли на участок железной дороги и подожгли релейный шкаф. Все происходящее они снимали на видео. Позже оказалось, что к преступлению россиян подтолкнул неизвестный, который пообещал заплатить за работу 15 тысяч рублей.

Суд признал поджигателей виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленному на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России) УК РФ. Один из них получил 14 лет лишения свободы, а второй — 12 лет.

Первые несколько лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее Железнодорожный районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца россиян по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Крыму.

