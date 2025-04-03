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11:52, 3 апреля 2025Силовые структуры

Поджигателей релейного шкафа в Саратовской области приговорили к длительным срокам

Двое поджигателей релейного шкафа под Саратовом получили от 12 до 14 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд огласил приговор в отношении двух россиян, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге в Саратовской области по заданию неизвестного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, все произошло в марте 2024 года. Злоумышленники прибыли на участок железной дороги и подожгли релейный шкаф. Все происходящее они снимали на видео. Позже оказалось, что к преступлению россиян подтолкнул неизвестный, который пообещал заплатить за работу 15 тысяч рублей.

Суд признал поджигателей виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленному на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России) УК РФ. Один из них получил 14 лет лишения свободы, а второй — 12 лет.

Первые несколько лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее Железнодорожный районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца россиян по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Крыму.

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