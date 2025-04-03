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20:40, 3 апреля 2025Ценности

Популярная модель прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Популярная американская модель Брукс Надер в откровенном образе попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица вышла на публику в черном облегающем макси-платье с открытыми плечами. Поверх него она надела черный корсет, отказавшись при этом от бюстгальтера. Образ завершала открытая обувь на высокой платформе и каблуках.

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Известно, что Надер покидала местный ресторан с 41-летним возлюбленным, российским танцором Глебом Савченко.

В марте популярная модель снялась в откровенном бикини для спортивного журнала. Манекенщица Брукс Надер предстала на размещенном фото в золотистом купальнике бренда Norma Kamali.

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