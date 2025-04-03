Поведением попавшего в плен российского военного восхитились

Военблогер Федоров восхитился поведением попавшего в плен российского военного

В сети обратили внимание на поведение попавшего в плен российского военного Николая Карташевича. В своем Telegram-канале им восхитился военблогер Кирилл Федоров.

На опубликованных кадрах видно, как пленный заявляет, что продолжит воевать, если конфликт не закончится, а также выражает надежду, что российские войска смогут занять Херсон и Запорожье, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не знаю, что там у мужчины с духом и силой воли. Они бесконечные. В плену — страшно. Страшнее порой, чем в окопах. (...) Я понимаю и горжусь этим Человеком с большой буквы», — написал Федоров.

Ранее заявления попавшего в плен российского солдата прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. По его словам, чтобы так вести себя в плену, надо иметь незаурядное мужество.