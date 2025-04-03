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11:13, 3 апреля 2025Бывший СССР

«Чтобы так вести себя в плену, нужно мужество». Поведением попавшего в плен ВСУ российского бойца восхитились в сети

Попавший в плен боец ВС РФ Карташевич на допросе пообещал отомстить всей Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети обратили внимание на допрос российского бойца Николая Карташевича, попавшего в украинский плен и стойко проявившего себя на допросе. Видеозапись опубликовал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

В ходе допроса у российского бойца спрашивают, что он собирается делать, когда его обменяют. На это мужчина отвечает, что, если конфликт не закончится, он снова намерен идти сражаться. «Чтобы просто отомстить. Если получится, в целом Украине», — добавил он.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо незаурядное мужество. Видео из украинских пабликов. По-моему, они добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — написал Царев.

В свою очередь, военный блогер Кирилл Федоров восхитился духом и силой воли Карташевича. «Не знаю, что там у мужчины с Духом и Силой воли. Они бесконечные. В плену — страшно. Страшнее порой, чем в окопах. Ибо на войне — все честно. Может ты, а может и тебя. Страшно, но не безнадежно, и от тебя многое зависит. А в плену — ты в наручниках и с тобой делают все, что можно, а потом — все, что нельзя», — написал Федоров.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России предложили ввести новую меру поддержки для семей попавших в плен бойцов СВО

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новую меру поддержки для семей попавших в плен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, на сегодняшний день возможность социального сопровождения получают члены семей без вести пропавших участников СВО. Его ведут сотрудники фонда «Защитники Отечества».

«Нужно, чтобы и семьи военнослужащих, попавших в плен, тоже были окружены заботой», — обратила внимание Москалькова.

Кроме того, она предложила распространить выплату единовременного пособия на детей не вернувшегося с фронта участника СВО и также на детей, родившихся уже после его смерти.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В МИД рассказали о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ

В марте был опубликован доклад МИД России о том, что попавшие в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные подвергаются пыткам, немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов в «секретных тюрьмах».

Отмечалось, что изложенная в докладе информация собрана на основании показаний российских военнопленных, возвращенных домой по итогам обмена пленными 150 на 150 человек, проведенного 5 февраля 2025 года. По данным посла по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родиона Мирошника, большинство издевательств происходили в «секретных тюрьмах», находящихся в серой зоне и «ряде других территорий, удаленных от линии боевого соприкосновения».

«Палачи используют целый арсенал зверств: электрический стул, утопление, обнажение, угрозы сексуальным насилием, немедицинская ампутация конечностей, травля собаками, а также имитация расстрелов», — сказано в докладе. Также там было указано, что на таких объектах военнопленным не оказывается квалифицированная медицинская помощь и не соблюдаются нормы питания.

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Мирошник также сообщил, что украинские военные шантажировали родственников попавших в плен российских бойцов. Военные ВСУ требовали у близких российских солдат выкуп за сохранение жизни пленного, а представители отдельных служб пытались принуждать гражданских собирать секретные данные на территории России или совершать теракты.

В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских пленных

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призывал депутатов Госдумы обратиться к парламентариям всех стран мира, а также к Организации объединенных наций (ООН) с призывом осудить преступления ВСУ в отношении российских военнопленных.

«Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей», — заявил Слуцкий.

Депутат напомнил, что пытки военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции.

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