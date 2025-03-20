В МИД рассказали о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ

Мирошник: Российские пленные подвергаются жестоким пыткам и имитации расстрелов

Попавшие в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные подвергаются пыткам, немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов в «секретных тюрьмах». Об этом говорится в докладе МИД России, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родиона Мирошника.

Отмечается, что изложенная в докладе информация собрана на основании показаний российских военнопленных, возвращенных домой по итогам обмена пленными 150 на 150 человек, проведенного 5 февраля 2025 года. По данным Мирошника, большинство издевательств происходили в «секретных тюрьмах», находящихся в серой зоне и «ряде других территорий, удаленных от линии боевого соприкосновения».

«Палачи используют целый арсенал зверств: электрический стул, утопление, обнажение, угрозы сексуальным насилием, немедицинская ампутация конечностей, травля собаками, а также имитация расстрелов», — сказано в докладе. Также в докладе указано, что на таких объектах военнопленным не оказывается квалифицированная медицинская помощь, и не соблюдаются нормы питания.

Мирошник сообщил и о шантаже родственников плененных бойцов. Военные ВСУ требовали у близких российских солдат выкуп за сохранение жизни пленного, а представители отдельных служб пытались принуждать гражданских собирать секретные данные на территории России или совершать теракты.

«Срок пребывания военнопленных в таких несанкционированных местах содержания может составлять от нескольких суток до полугода», — говорится в публикации.

По данным посла, на объектах соблюдается «протокол секретности»: персонал скрывает свои лица, ходит в масках или балаклавах и обращается друг к другу по позывным. «Попавших в плен военных привозят и увозят из такого рода учреждений с завязанными глазами. В целом ряде тюрем заключенные все время проводят с завязанными глазами и без выхода наружу», — указано в документе.

Ранее стало известно, что число пленных, убитых в тайных тюрьмах ВСУ, плохо поддается оценке. Международные организации не проводят проверку условий содержания российских пленных с должной тщательностью, что искажает реальную картину преступлений ВСУ.