В МИД рассказали об оценке числа убитых в тайных тюрьмах ВСУ пленных

Мирошник: Число убитых в тайных тюрьмах ВСУ пленных плохо поддается оценке

Число пленных, убитых в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ), плохо поддается оценке. Об этом говорится в докладе МИД России, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родиона Мирошника.

«Сеть секретных тюрем (...) продолжает активно функционировать. Количество убитых и запытанных насмерть военнопленных пока не поддается точному подсчету», — говорится в документе.

Он добавил, что международные организации не проводят проверку условий содержания российских пленных с должной тщательностью, что искажает реальную картину преступлений ВСУ.

Ранее Мирошник заявил, что Россия связывается со странами, чьих наемников в составе ВСУ заметили в Курской области. Дипломат отметил, что реакция на подобные заявления у многих стран разная. В частности, некоторые из них подключаются к работе и запрашивают дополнительную информацию о гражданах, а другие начинают отвергать их наличие и игнорировать запросы.