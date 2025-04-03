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05:09, 3 апреля 2025Россия

Появились подробности о мурманском стрелке

ТАСС: Открывший стрельбу в Мурманске лежал в психиатрической клинике в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Житель Мурманска Владислав Завгородний, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома, проходил лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По данным агентства, мужчина находился в клинике в течение нескольких месяцев в прошлом году. Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют, как у мужчины после пребывания в стационаре подобного типа могли храниться дома две единицы оружия.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма снайпер обезвредил стрелка.

Во время обыска в квартире мужчины следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие — карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), которые тот использовал при стрельбе.

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