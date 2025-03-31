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13:00, 31 марта 2025Силовые структуры

Следователи изъяли у стрелка из Мурманска документы на карабин и ружье

СК изъял у стрелка из Мурманска документы на оружие, он сделал 58 выстрелов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стрелка из Мурманска связали с Украиной

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Мурманской области»

В ходе обыска в квартире 43-летнего жителя Мурманска следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Зарегистрированные карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27) мужчина использовал при стрельбе с крыши жилого дома вечером 30 марта. Всего он сделал не менее 58 выстрелов, пострадавших нет. Следствие намерено проверить законность приобретения и хранения им оружия.

Помимо карабина и ружья силовики изъяли телефон и ноутбук подозреваемого. Житель Мурманска Владислав Завгородний имеет украинский ИНН, он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь. Операцию силовиков по его обезвреживанию показали на видео.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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    Продолжение в новости Обыск в квартире стрелка из Мурманска попал на видео
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