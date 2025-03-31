Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

РИА Новости: Стрелок из Мурманска жив, но в тяжелом состоянии

Начало событий в новости Установлена личность стрелявшего в Мурманске

Мужчина, открывший стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, выжил после штурма спецназа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина жив, он ранен и находится в тяжелом состоянии. Сообщалось, что стрелок является жителем Мурманска 1981 года рождения. Он числится сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», его зовут Владислав Завгородний.

Штурм стрелка в Мурманске показали на видео.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков получили ранения. Возбуждено уголовное дело.