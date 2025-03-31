Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:19, 31 марта 2025Силовые структуры

Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

РИА Новости: Стрелок из Мурманска жив, но в тяжелом состоянии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Установлена личность стрелявшего в Мурманске

Кадр: Росгвардия

Мужчина, открывший стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, выжил после штурма спецназа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина жив, он ранен и находится в тяжелом состоянии. Сообщалось, что стрелок является жителем Мурманска 1981 года рождения. Он числится сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», его зовут Владислав Завгородний.

Штурм стрелка в Мурманске показали на видео.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Трамп захотел выяснить один факт про Путина

    Продажи смартфонов в России рухнули

    В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

    Родители едва не похоронили живого сына

    Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

    Депутат Рады увидел стратегию лудомана в действиях Зеленского

    Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

    В правительстве оценили идею ограничить полномочия ЦБ

    Мужчина подул на сырный соус и увидел человеческое ухо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше