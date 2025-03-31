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09:32, 31 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

Стрелок из Мурманска Завгородний работает в аварийно-спасательном отряде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

Кадр: Telegram-канал SHOT

Стрельбу в Мурманске устроил 43-летний Владислав Завгородний, который является сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Об этом сообщает РИА Новости

Мужчина жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям вечером 30 марта. На него зарегистрирован карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27, отмечает Telegram-канал Shot.

Завгородний не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ходе штурма он получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Операцию силовиков по обезвреживанию стрелка в Мурманске показали на видео.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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