Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

Стрелок из Мурманска Завгородний работает в аварийно-спасательном отряде

Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

Начало событий в новости Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

Стрельбу в Мурманске устроил 43-летний Владислав Завгородний, который является сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Об этом сообщает РИА Новости

Мужчина жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям вечером 30 марта. На него зарегистрирован карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27, отмечает Telegram-канал Shot.

Завгородний не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ходе штурма он получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Операцию силовиков по обезвреживанию стрелка в Мурманске показали на видео.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.