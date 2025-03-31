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11:54, 31 марта 2025Силовые структуры

В Росрыболовстве прокомментировали сообщения о связи стрелка из Мурманска с ведомством

Росрыболовство: Завгородний не является сотрудником ведомственных организаций
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Мурманска Владислав Завгородний, устроивший стрельбу на крыше жилого дома, не является сотрудником подведомственных Росрыболовству организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Появившаяся в СМИ информация о том, что стрелок работает в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ, не соответствует действительности, отметили в Росрыболовстве.

Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям вечером 30 марта. На него зарегистрирован карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь. Операцию силовиков по его обезвреживанию показали на видео.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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