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13:16, 31 марта 2025Силовые структуры

Обыск в квартире стрелка из Мурманска попал на видео

СК показал видео из квартиры стрелка из Мурманска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи изъяли у стрелка из Мурманска документы на карабин и ружье

Следователи проводят осмотр квартиры жителя Мурманска Владислава Завгороднего, который устроил стрельбу на крыше жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видна обстановка в комнатах, беспорядок, открытый сейф для хранения оружия.

В ходе обыска в квартире 43-летнего жителя Мурманска следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие — карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), которые мужчина использовал при стрельбе с крыши жилого дома вечером 30 марта. Всего он сделал не менее 58 выстрелов, пострадавших нет. Следствие намерено проверить законность приобретения и хранения им оружия.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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