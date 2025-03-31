Обыск в квартире стрелка из Мурманска попал на видео

СК показал видео из квартиры стрелка из Мурманска

Следователи изъяли у стрелка из Мурманска документы на карабин и ружье

Начало событий в новости Следователи изъяли у стрелка из Мурманска документы на карабин и ружье

Следователи проводят осмотр квартиры жителя Мурманска Владислава Завгороднего, который устроил стрельбу на крыше жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видна обстановка в комнатах, беспорядок, открытый сейф для хранения оружия.

В ходе обыска в квартире 43-летнего жителя Мурманска следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие — карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), которые мужчина использовал при стрельбе с крыши жилого дома вечером 30 марта. Всего он сделал не менее 58 выстрелов, пострадавших нет. Следствие намерено проверить законность приобретения и хранения им оружия.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.