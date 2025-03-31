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12:13, 31 марта 2025Силовые структуры

Стрелка из Мурманска связали с Украиной

РИА Новости: У стрелка из Мурманска Завгороднего есть украинский ИНН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Мурманска Владислав Завгородний, устроивший стрельбу на крыше жилого дома, связан с Украиной — у него нашли украинский ИНН. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные Завгороднего с его датой рождения и регистрацией по адресу на Кольском проспекте в Мурманске указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины. ИНН необходим для получения дохода на Украине.

Появившаяся в СМИ информация о том, что стрелок работает в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ, не соответствует действительности, отметили в Росрыболовстве.

Завгородний жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям вечером 30 марта. На него зарегистрирован карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27. Он не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь. Операцию силовиков по его обезвреживанию показали на видео.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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