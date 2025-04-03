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15:11, 3 апреля 2025Бывший СССР

Правящая партия Грузии обвинила Великобританию в шантаже

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе обвинил Великобританию в шантаже
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu via Getty Images

Введение Великобританией санкций против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе — это шантаж Грузии и демонстрация двойных стандартов. В шантаже Лондон обвинил генеральный секретарь правящей партии республики «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает в Telegram издание NewsGeorgia.

«Этот постоянный шантаж, постоянная клевета и командный тон продолжаются и сегодня, и это всего лишь один из элементов шантажа: нацеливание на конкретных людей, конкретных высокопоставленных чиновников», — заявил генсек.

Министерство финансов Великобритании внесло судей в санкционный список 2 апреля. Лондон обвиняет судей в политизированном управлении судебной системой Грузии.

Ранее Каладзе ответил на заявление посольства Чехии об отходе Грузии от демократического курса. По его словам, авторитаризм в Грузии закончился с уходом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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