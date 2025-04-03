Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за перевод денег ФБК

В отношении отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчина подозревается по части 1 статьи 282.3 («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Информация о том, что на Урале задержан Михаил Волков, появилась утром в четверг, 3 апреля.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук, работал в Уральском федеральном университете.