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18:28, 3 апреля 2025Силовые структуры

Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за перевод денег ФБК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В отношении отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчина подозревается по части 1 статьи 282.3 («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Информация о том, что на Урале задержан Михаил Волков, появилась утром в четверг, 3 апреля.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук, работал в Уральском федеральном университете.

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