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15:42, 3 апреля 2025Силовые структуры

Против толкнувшей мужчину на поезд в метро россиянки возбудили дело

СК возбудил дело против пассажирки метро, толкнувшей знакомого на поезд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Москвичка поругалась со знакомым, толкнула его на движущийся поезд метро и попала на видео

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против пассажирки московского метро, которая поссорилась с знакомым и толкнула его на прибывающий поезд на станции «Арбатская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Теперь женщине грозит до восьми лет лишения свободы по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Инцидент произошел 1 апреля. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина и женщина находятся у края платформы во время движения состава. Пассажир отходит в сторону, но москвичка преследует его и толкает под движущийся поезд, после чего ноги мужчины затягивает под состав.

Врачи диагностировали у потерпевшего перелом бедренной кости.

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