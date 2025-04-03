Против толкнувшей мужчину на поезд в метро россиянки возбудили дело

СК возбудил дело против пассажирки метро, толкнувшей знакомого на поезд

Москвичка поругалась со знакомым, толкнула его на движущийся поезд метро и попала на видео

Начало событий в новости Москвичка поругалась со знакомым, толкнула его на движущийся поезд метро и попала на видео

Следователи возбудили уголовное дело против пассажирки московского метро, которая поссорилась с знакомым и толкнула его на прибывающий поезд на станции «Арбатская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Теперь женщине грозит до восьми лет лишения свободы по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Инцидент произошел 1 апреля. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина и женщина находятся у края платформы во время движения состава. Пассажир отходит в сторону, но москвичка преследует его и толкает под движущийся поезд, после чего ноги мужчины затягивает под состав.

Врачи диагностировали у потерпевшего перелом бедренной кости.

