Москвичка поругалась со знакомым, толкнула его на движущийся поезд метро и попала на видео

В Москве пассажирка метро поругалась со знакомым и толкнула его на поезд

В столице пассажирка метро поругалась со знакомым и толкнула его на прибывающий поезд и попала на видео. Кадры публикует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На выложенных кадрах видно, что мужчина и женщина находятся у края платформы во время движения состава. Пассажир отходит в торону, но москвичка преследует его и толкает под движущийся поезд, после чего ноги мужчины затягивает под состав.

«[У пострадавшего] диагностирован перелом бедренной кости (...) Принятыми мерами сотрудников полиции столичного метрополитена в кратчайшие сроки гражданка была задержана», — рассказали в полиции.

МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичный инцидент произошел в метро Москвы в 2023 году. Тогда взрослый пассажир столкнул под поезд подростка.