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11:14, 3 апреля 2025Моя страна

Ребенок-гигант появился на свет в российском регионе

Во Владивостоке родился мальчик-гигант весом более 5 кг и ростом 57 сантиметров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В родильном доме №3 города Владивостока на свет появился крупный новорожденный, которого прозвали ребенком-гигантом. Об этом сообщили представители медучреждения в официальном Telegram-канале.

«Малыш-гигант появился на свет этой ночью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у россиянки родился мальчик весом 5 килограммов 40 граммов и ростом 57 сантиметров. Роды прошли естественным путем, а сам малыш стал третьим ребенком в многодетной семье. У малыша-богатыря уже есть старшие брат и сестра. Отмечается, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и в скором времени отправятся домой.

Главный врач учреждения Светлана Сагайдачная отметила, что рождение таких здоровых детей вдохновляет и мотивирует семьи задумываться о пополнении. «Мы гордимся тем, что можем поддерживать семьи в этот важный момент их жизни, двери нашего родильного дома всегда открыты для будущих мамочек и пациентов», — подчеркнула она.

Родственники и медицинский персонал поздравили семью с долгожданным событием, пожелав малышу крепкого здоровья, а матери — скорейшего восстановления.

Ранее в Германии пенсионерка зачала без помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родила ребенка. 19 марта у 66-летней Александры Хильдербрандт родился сын Филипп. Мальчик появился на свет путем кесарева сечения в берлинской больнице Шарите. Младенец родился здоровым, его вес составил 3,5 килограмма.

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