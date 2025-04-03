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15:51, 3 апреля 2025Культура

Рэпер Птаха назвал Иудой поддержавшего ВСУ Noize MC

Рэпер Птаха заявил, что финансирующий ВСУ Noize MC ответит за свои поступки
Ольга Коровина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) назвал предателем музыканта Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его комментарий приводит Life.ru.

«Человек, который топит за чужую армию, — это по сути Иуда», — заявил Нуриев. Рэпер предложил Алексееву зарабатывать деньги только в Европе и на Украине, предсказав, что для него это станет «холодным душем».

Артист отметил, что Noize MC ответит за свои высказывания и поступки: «Рано или поздно он все равно сюда приедет, и когда это случится, к нему будут вопросы. Если не от ФСБ, то от нас всех точно будут вопросы».

Известно, что за последнее время с отечественных стримингов были удалены некоторые композиции Алексеева, однако старые треки все еще доступны для прослушивания. Сам артист на концертах использует лозунги в поддержку Украины, а также вывешивает флаги и даже носит одежду с символикой батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который неоднократно обвиняли в нацизме. Кроме того, сообщалось, что рэпер финансировал Вооруженные силы Украины.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что в Роскомнадзор уже поступило обращение по поводу Noize MC.

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