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14:57, 3 апреля 2025Культура

Боярский призвал наказать поддерживающего ВСУ и нацистов Noize MC

Роскомнадзор проверит рэпера Noize MC из-за поддержки ВСУ и батальона «Азов»
Андрей Шеньшаков

Фото: PK connection / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что в Роскомнадзор уже поступило обращение по поводу рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его цитирует Telegram-канал Shot.

По словам депутата, музыканта стоит лишить заработков в России: он до сих пор получает отчисления от стриминговых сервисов.

«В Роскомнадзор направлено обращение, коллеги внимательно к нему отнесутся. Напоминаю, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на специальный счет, которым они не смогут пользоваться до снятия иноагентского статуса», — заявил он.

Известно, что за последнее время с отечественных стримингов были удалены некоторые композиции Алексеева, однако старые треки все еще доступны для прослушивания. Сам артист на концертах использует лозунги в поддержку Украины, а также вывешивает флаги и даже носит одежду с символикой батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который неоднократно обвиняли в нацизме.

Ранее в Госдуме призвали пресечь распространение песен Noize MC. В ноябре 2024 года он был оштрафован за дискредитацию армии России.

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