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12:12, 3 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыта цель введения режима чрезвычайного положения в США

Политолог Ордуханян назвал введение режима ЧП в США беспрецедентной мерой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвыйного положения в США, чтобы решить проблему с судьями, а также чтобы продемонстрировать серьезность сложившейся в экономике страны ситуации, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян.

«Это совершенно беспрецедентная мера. Она необычна, но с другой стороны — продуктивна. Конечно, рассчитана она на внутреннюю аудиторию. Сегодня Трамп встречает сопротивление в самых разных сферах: и по внешнему периметру, и внутри страны. По этой причине он обращается непосредственно к своему электорату, режимом ЧП показывая, насколько все серьезно. Он говорит, что наследство от предыдущей администрации — катастрофично, и теперь Трамп может выступить в своей любимой роли спасителя», — сказал политолог.

Он заметил, что для многих американцев режим ЧП по-прежнему ассоциируется с терактом 11 сентября 2001 года, потому ход Трампа и его команды очень грамотен с точки зрения пиара — он заставит граждан почувствовать серьезность ситуации.

Также, по мнению Ордуханяна, режим чрезвычайного положения поможет американскому президенту решить проблему с противодействием судей.

«У Трампа колоссальные проблемы с судьями, которые блокируют его решения. Не только в экономической сфере, но и во внешней политике. К примеру, пытаются блокировать высылку нелегальных мигрантов, даже преступников, членов банд. И только режим ЧП дает возможность предпринимать определенные действия, минуя решение судей», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Трамп заявил, что в США вводится режим ЧП из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. По его словам, в торговле Штатов с другими государствами «отсутствует взаимность».

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