Росгвардия рассказала об изъятых у гражданских авиабомбе и снарядах в зоне СВО

Росгвардейцы за месяц задержали 480 гражданских в зоне проведения СВО

Сотрудники Росгвардии регулярно досматривают технику, проверяют документы и проводят адресные мероприятия по задержанию нарушителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 3 апреля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, за прошедший месяц в Запорожской и Херсонской областях сотрудники задержали свыше 480 гражданских за различные уголовные и административные правонарушения. Силовики изъяли большое количество различного оружия и боеприпасов. В частности, авиабомбу, 490 артиллерийских и танковых снарядов, свыше 50 мин и более 30 килограммов взрывчатых веществ.

Все это, как полагают сотрудники ведомства, могло использоваться пособниками Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.