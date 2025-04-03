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11:47, 3 апреля 2025Силовые структуры

Росгвардия рассказала об изъятых у гражданских авиабомбе и снарядах в зоне СВО

Росгвардейцы за месяц задержали 480 гражданских в зоне проведения СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Сотрудники Росгвардии регулярно досматривают технику, проверяют документы и проводят адресные мероприятия по задержанию нарушителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 3 апреля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, за прошедший месяц в Запорожской и Херсонской областях сотрудники задержали свыше 480 гражданских за различные уголовные и административные правонарушения. Силовики изъяли большое количество различного оружия и боеприпасов. В частности, авиабомбу, 490 артиллерийских и танковых снарядов, свыше 50 мин и более 30 килограммов взрывчатых веществ.

Все это, как полагают сотрудники ведомства, могло использоваться пособниками Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.

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