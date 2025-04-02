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20:30, 2 апреля 2025Силовые структуры

Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области

Росгвардия уничтожила позицию украинского миномета в Харьковской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе воздушной разведки оператор дрона-разведчика зафиксировал вспышку выстрела вражеского миномета в лесу около населенного пункта. Он передал координаты в командный пункт, и артиллеристы нанесли огневое поражение.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) Росгвардия во время проверки домовладений нашла и изъяла у местных жителей оружие и боеприпасы.

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