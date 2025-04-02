Росгвардия уничтожила позицию украинского миномета в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе воздушной разведки оператор дрона-разведчика зафиксировал вспышку выстрела вражеского миномета в лесу около населенного пункта. Он передал координаты в командный пункт, и артиллеристы нанесли огневое поражение.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) Росгвардия во время проверки домовладений нашла и изъяла у местных жителей оружие и боеприпасы.

