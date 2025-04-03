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08:18, 3 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин перевел деньги ВСУ и был приговорен к 12 годам

В Алтайском крае суд приговорил мужчину к 12 годам за перевод ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Молодого человека также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, осужденный ознакомился с условиями в интернет-мессенджере и профинансировал деятельность ВСУ, направленную против безопасности России.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод ВСУ.

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