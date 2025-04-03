Российская порнозвезда назвала минус Дубая

Российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, назвала недостаток Дубая. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube-канале блогера и предпринимателя Никиты Ефремова.

Ефремов поинтересовался у Марченко, какой формат стримов ей нравится больше всего. Порнозвезда заявила, что предпочитает онлайн-трансляцию своей повседневной жизни. «Мне это больше по душе, потому что больше движа на трансляциях происходит», — объяснила она.

Однако в Дубае, где проводились съемки видео Ефремова, актриса фильмов для взрослых не может проводить такие трансляции. Она пожаловалась, что не проводила стримы два дня из-за ограничений, связанных со съемкой видео в городе. Порнозвезда уточнила, что в Таиланде, где она живет с мужем и ребенком, подобных сложностей нет.

Ранее журналистка и блогерша Надежда Стрелец также рассказала о недостатке Дубая. Она отметила, что в ОАЭ запрещена съемка в общественных местах, добавив, что конфиденциальность жителей страны возведена в культ.