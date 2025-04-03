Российские лыжники и сноубордисты устроят состязание по прыжкам в ледяной бассейн

На курорте «Архыз» пройдет турнир по экстремальным прыжкам в ледяной бассейн

Российские лыжники и сноубордисты устроят состязание по фан-джампингу — экстремальным прыжкам в ледяной бассейн со снаряжением. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного курорта «Архыз».

Турнир Jump & Freeze пройдет в горах Карачаево-Черкессии 12 апреля. Участникам предстоит спуститься по трассе на лыжах или сноуборде, выполнить трюк и прыгнуть в бассейн. При этом им важно надеть креативный костюм.

Соревноваться могут как одиночные райдеры, так и команды до пяти человек. Судьи будут оценивать креативность образов участников, сложность прыжков и зрелищность выступлений, в которые можно добавить спецэффекты.

В мае в Анапе пройдет фестиваль, посвященный виноделию. Гости смогут попробовать напитки и деликатесы, произведенные в разных регионах России.

