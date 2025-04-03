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14:21, 3 апреля 2025Россия

Российские врачи извлекли из бойца СВО застрявший близ жизненно важной артерии осколок

В Тюменской области врачи извлекли из бойца СВО застрявший близ аорты осколок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Тюменской области врачи извлекли из тела бойца специальной военной операции (СВО) на Украине застрявший близ жизненно важной артерии осколок. Об этом сообщил глава российского региона Александр Моор в своем Telegram.

Осколок застрял между верхней полой веной и аортой — самой крупной артерией организма, которая берет начало из левого желудочка сердца. Медики выражали опасения — 36-летний боец мог не пережить операцию.

Как уточнил губернатор, тюменские торакальные хирурги в течение часа осторожно отделяли осколок от вены. «Операция прошла успешно», — заключил он, уточнив, что участник операции прошел реабилитацию и отправился домой.

Ранее в Уфе врачи прооперировали участника СВО и нашли в его теле фрагмент монеты 1972 года. Ранение он получил во время артиллерийского обстрела при выполнении боевой задачи.

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