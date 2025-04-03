Российских пилотов пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Дубая в Москву Boeing в четверг, 3 апреля. В небе над Рязанью экипаж доложил об освещении лайнера лазером синего цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Внуково прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в самолете другой российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Инцидент произошел с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 25 марта.