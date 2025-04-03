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20:44, 3 апреля 2025Экономика

Рост цен на квартиры в Москве опередил темпы всего 2024 года

IRN.RU: В 2025 году жилье в Москве уже подорожало сильнее, чем за весь 2024 год
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В первом квартале 2025 года жилье в Москве уже подорожало сильнее, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в своем исследовании, пишет РБК.

Так, с января по март 2025 года цены на вторичные квартиры в Старой Москве выросли на 1,3 процента, тогда как за весь 2024 год — всего на 0,7 процента. Сейчас, в начале апреля, средняя стоимость одного квадратного метра в старых границах столицы достигает 276 тысяч рублей.

По словам аналитиков, подорожание было связано в основном с повышенным спросом в бюджетном сегменте — самые доступные объекты вымывались с рынка быстрее всего. Больше всего подорожали самые бюджетные сегменты — панельные дома (плюс 1,1–1,4 процента) и советские кирпичные дома, а также пятиэтажки (плюс 2,5 процента).

Ранее россиянам назвали самое выгодное время для покупки квартиры. Так, лучше всего присматривать жилье в начале года — спрос в первые месяцы гораздо ниже, поэтому многие продавцы готовы к скидкам.

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