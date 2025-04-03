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11:59, 3 апреля 2025Моя страна

Самка аиста пристыдила вернувшегося под утро мужа и попала на видео

Самка аиста в Амурской области упрекнула партнера за ночное отсутствие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Березовском заказнике в Амурской области камера наблюдения зафиксировала необычное поведение пары дальневосточных аистов. Самец вернулся в гнездо под утро с обледеневшей ногой, что вызвало недовольство его спутницы. Редкими кадрами семейной сцены поделился эколог, специалист по изучению этих редких птиц Антон Сасин в Telegram.

Как сообщил специалист, пара аистов прибыла из теплых краев в конце марта. В один из дней самец задержался и переночевал вне гнезда, из-за чего его лапа покрылась ледяной коркой. По его словам, птица явно провела ночь, стоя в воде на одной ноге, что спасло ее от полного обморожения.

«Самка сначала поворчала, потом, глянув на ледышку на ноге, покачала головой, пристыдив муженька», — иронично заметил Сасин.

Эколог пояснил, что анатомические особенности аистов помогают им справляться с холодом. Их кровеносная система устроена так, что тепло эффективно распределяется по конечностям, а роговые чешуйки на лапах снижают чувствительность. Самая уязвимая часть — ступни, которые птицы периодически греют, прижимая к телу.

Хотя подобные случаи не являются опасными, важно, чтобы птица не вмерзла в лед полностью, добавил Сасин. В противном случае это могло бы закончиться печально, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области сивучу, которого еще называют морским львом, очень хотелось есть, из-за чего он нагло залез к рыбакам. Ужин беспардонного гостя попал на видео.

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