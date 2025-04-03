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15:40, 3 апреля 2025Силовые структуры

Школьник порезал одноклассника канцелярским ножом во время занятий в российской школе

В Омске школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Омске 16-летний школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе. Об этом сообщает «Om1».

По данным издания, предварительно установлено, что ЧП произошло в школе № 86 во время занятий. Там два ученика девятого класса поссорились. В результате один из них порезал другому лоб канцелярским ножом. Пострадавший госпитализирован. Отмечается, что оба ученика на учете в органах внутренних дел ранее не состояли.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. В школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что в Омской области 16-летний школьник решил отомстить 20-летнему знакомому, оскорбившему девушку, и напал на него с ножом.

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