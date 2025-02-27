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20:35, 27 февраля 2025Силовые структуры

Российский школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и напал на него с ножом

Под Омском школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и чуть не убил его
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Под Омском 16-летний школьник решил отомстить 20-летнему знакомому, оскорбившему девушку, и напал на него с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). На допросе в содеянном он признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь с 25 на 26 февраля. Тогда компания молодых людей отдыхала в кафе и во время застолья между двумя девушками вспыхнул конфликт. Затем, под утро, когда 20-летний молодой человек развозил всех по домам на своем автомобиле марки ВАЗ-2112, подозреваемый дождался, пока останется с ним наедине, и решил отомстить за свою возлюбленную, которую обидела девушка пострадавшего. Он несколько раз ударил молодого человека ножом в шею, однако тот смог выбежать из машины. Потерпевший обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали 42-летнего россиянина, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.

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