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07:39, 3 апреля 2025Россия

Штурмовые группы ВСУ покинули позиции у границы Белгородской области и пытались бежать

Штурмовые группы ВСУ у Демидовки самовольно оставили позиции и пытались бежать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Демидовка в Белгородской области самовольно оставили свои позиции и пытались бежать. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«В окрестностях Демидовки несколько штурмовых групп ВСУ самовольно оставили позиции и попытались сбежать в Сумскую область. По бегущим ВСУшникам нанесено огневое поражение. Оставшиеся в живых оккупанты были добиты украинскими заградительными отрядами», — говорится в сообщении.

По информации канала, в Демидовке присутствие ВСУ зафиксировано только на юго-западной окраине населенного пункта. Российские военные наносят по ВСУ огневое поражение, противник несет потери. Те украинские военные, которые получили в приграничье ранения, практически не имеют шансов выжить.

Ранее военкор Александр Коц назвал цель атак ВСУ в Белгородской области. Противник, по его мнению, намерен заморозить продвижение России в Сумской области и подготовить запланированную оборону.

ЖЗЛ
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