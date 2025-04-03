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16:23, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Скандального российского блогера арестовали за оскорбительные пранки

Блогера Здоровецкого арестовали на Филиппинах за съемку оскорбительных пранков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: VitalyzdTv / YouTube

Филиппинские правоохранители арестовали скандально известного блогера российского происхождения Виталия Здоровецкого. Как пишет The Philipine Star, причиной послужило то, что он снимал оскорбительные пранки, нарушающие общественный порядок.

Здоровецкого арестовали в городе Пасай. Он находится под стражей и ожидает депортации.

Комиссар Бюро эмиграции Филиппин Джоэль Виадо, комментируя арест блогера, заявил, что туристы должны уважать местные законы и традиции. «Филиппины рады гостям со всего мира, но те, кто злоупотребляет нашим гостеприимством и нарушает наши законы, будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Как отметили в издании, незадолго до ареста Здоровецкий выложил видео под названием «Виталий нарушает порядок на Филиппинах». В этом ролике блогер причинял неудобства незнакомым людям. В частности, он угрожал прохожей, что ограбит ее, а также украл из местного ресторана вентилятор.

Здоровецкий известен своими скандальными роликами и поступками. Так, блогер несколько раз выбегал на поле во время спортивных матчей, взбирался на пирамиду в Гизе и, одевшись в костюм зомби, пугал незнакомцев на улицах. За это его неоднократно арестовывали. В США Здоровецкого обвиняли в избиении женщины.

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