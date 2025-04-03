Скандального российского блогера арестовали за оскорбительные пранки

Филиппинские правоохранители арестовали скандально известного блогера российского происхождения Виталия Здоровецкого. Как пишет The Philipine Star, причиной послужило то, что он снимал оскорбительные пранки, нарушающие общественный порядок.
Здоровецкого арестовали в городе Пасай. Он находится под стражей и ожидает депортации.
Комиссар Бюро эмиграции Филиппин Джоэль Виадо, комментируя арест блогера, заявил, что туристы должны уважать местные законы и традиции. «Филиппины рады гостям со всего мира, но те, кто злоупотребляет нашим гостеприимством и нарушает наши законы, будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.
Как отметили в издании, незадолго до ареста Здоровецкий выложил видео под названием «Виталий нарушает порядок на Филиппинах». В этом ролике блогер причинял неудобства незнакомым людям. В частности, он угрожал прохожей, что ограбит ее, а также украл из местного ресторана вентилятор.
Здоровецкий известен своими скандальными роликами и поступками. Так, блогер несколько раз выбегал на поле во время спортивных матчей, взбирался на пирамиду в Гизе и, одевшись в костюм зомби, пугал незнакомцев на улицах. За это его неоднократно арестовывали. В США Здоровецкого обвиняли в избиении женщины.