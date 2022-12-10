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00:51, 10 декабря 2022Спорт

Российский блогер выбежал на поле в матче чемпионата мира

Российский блогер Здоровецкий выбежал на поле в матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Российский блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче Аргентины и Нидерладнов на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат».

30-летний мужчина, проживающий в США, оказавшись на поле, снял с себя футболку сборной Аргентины и продолжил движение одних шортах. Нарушителя пытались поймать шесть стюардов, в итоге его смогли увести с площадки.

Этот инцидент не первый с участием Здоровецкого. В матче финала Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала его полуголая девушка, которая была в купальнике с нанесенным его именем. В финале чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной Здоровецкий также выскочил на площадку.

Матч закончился победой сборной Аргентины в серии пенальти — 4:3. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Дарья Коршунова
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