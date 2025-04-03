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20:43, 3 апреля 2025Из жизни

Случайно закрытая в супермаркете пенсионерка за ночь напилась и выкурила две пачки сигарет

В Германии пенсионерка провела ночь в запертом супермаркете и напилась
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Artyooran / Shutterstock / Fotodom

В Германии пожилая женщина, которую случайно заперли в супермаркете на всю ночь, решила воспользоваться ситуацией и напилась. Об этом пишет BILD.

Инцидент произошел в небольшом городе недалеко от Мюнхена, Бавария. Сотрудники местного супермаркета утром 1 апреля, открыв магазин, нашли внутри пенсионерку. 73-летняя женщина оказалась по ошибке закрыта внутри накануне вечером. За ночь женщина набила сумки дорогими товарами. Кроме того, она выпила несколько бутылок алкоголя и выкурила несколько пачек сигарет на общую сумму около ста евро (примерно 10 тысяч рублей). В довершение всего она справила нужду в проходе магазина, из-за чего персоналу пришлось утилизировать часть товаров.

Женщину задержали и увезли в полицейский участок. Как выяснилось, пенсионерка не впервые создает проблемы супермаркету. «Ранее она уже проявляла активность в этом магазине и получила запрет на его посещение», — сообщили в полиции. Несмотря на ночные приключения, пенсионерка выглядела отдохнувшей и здоровой, когда ее обнаружили сотрудники. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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