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16:23, 11 марта 2025Из жизни

Грабитель проглотил бриллиантовые сережки за 67 миллионов рублей

WP: В США грабитель похитил сережки Tiffany & Co за $770 тысяч и проглотил их
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США грабитель похитил бриллиантовые сережки стоимостью 770 тысяч долларов (67,4 миллиона рублей) в магазине Tiffany & Co и проглотил их. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Инцидент произошел 28 февраля в городе Орландо, штат Флорида. 32-летний Джейтан Гилдер из Техаса вошел в магазин ювелирной компании в торговом центре, назвался представителем некоего игрока Национальной баскетбольной ассоциации и попросил проводить его в комнату с особо дорогими украшениями. Там он схватил две пары сережек с бриллиантами и золотое кольцо. Сотрудник магазина сумел выбить из рук у Гилдера кольцо, после чего тот убежал и скрылся на внедорожнике.

Преступник двинулся в сторону границы с Техасом, однако его смогли выследить по камерам видеонаблюдения. Вскоре Гилдера задержали в округе Вашингтон. При задержании он оказал сопротивление и, в частности, «проглотил несколько предметов». Полицейский, арестовавший Гилдера, слышал, как тот сказал в машине: «Надо было выкинуть их в окно».

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В пищеварительном тракте задержанного при рентгене рассмотрели проглоченные предметы, в том числе и сережки. В полиции заявили, что «придется подождать, пока они не выйдут естественным путем».

Предъявить обвинения Гилдеру смогут только после того, как сережки окажутся в руках следователей. Ему может грозить до 30 лет тюрьмы за ограбление.

Ранее сообщалось, что в США собака проглотила бриллиант из обручального кольца хозяйки. Драгоценный камень удалось найти жениху через четыре дня после инцидента, когда он выгуливал пса невесты.

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