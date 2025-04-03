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18:41, 3 апреля 2025Силовые структуры

Советовавшую замужество с бойцами СВО из-за выплат риелтора привлекли к ответственности

Суд дал 80 часов работ риелтору из Томска за совет о замужестве с бойцами СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд привлек к ответственности риелтора Марину Орлову из Томска, посоветовавшую женщинам выходить замуж за бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), и получать выплату на сумму восемь миллионов рублей для покупки квартиры после их гибели. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Томской области.

Женщине назначили 80 часов обязательных работ по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Блогеру, которая опубликовала интервью, дали 85 часов обязательных работ.

О том, что риелтором из Томска заинтересовался Следственный комитет и Генпрокуратура, стало известно 1 апреля. В правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении советчицы обратился ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский.

Он также призвал женщину принести публичные извинения за свои слова.

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