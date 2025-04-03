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17:17, 3 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о данном бойцам ВСУ в Курской области запрете

РИА Новости: Бойцам ВСУ в Курской области запретили сдаваться в плен
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило сдаваться в плен окруженным и заблокированным бойцам в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пророссийского подполья.

«Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, исключений не делают даже для недавно мобилизованных и тяжелораненых. Представитель подполья подчеркнул, что у большинства украинских военных нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта. Он отметил, что одно из окруженных подразделений ВСУ попросило о помощи у командования, однако им ответили, что «никакой помощи не предвидится».

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