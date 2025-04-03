РИА Новости: Бойцам ВСУ в Курской области запретили сдаваться в плен

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило сдаваться в плен окруженным и заблокированным бойцам в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пророссийского подполья.

«Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, исключений не делают даже для недавно мобилизованных и тяжелораненых. Представитель подполья подчеркнул, что у большинства украинских военных нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта. Он отметил, что одно из окруженных подразделений ВСУ попросило о помощи у командования, однако им ответили, что «никакой помощи не предвидится».