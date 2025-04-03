Турист в Индии зашел в запретную зону, был атакован роем пчел и не выжил

The New Indian Express: Турист был атакован роем пчел в горах Индии и не выжил

Турист из штата Керала зашел в запретную зону на территории горного массива Нилгири в Индии и был атакован роем пчел. Об этом пишет местное издание The New Indian Express.

По данным источника, в среду, 2 апреля, 26-летний Сабир с другом Ашифом отправились на смотровую площадку Оосималай, проигнорировав предупреждения сотрудников по лесному хозяйству. По их информации, индиец бросил камень в соты медоносных пчел, которые после этого напали на туристов.

Уточняется, что оба мужчины пострадали от многочисленных укусов насекомых. Сабир не выжил, а Ашифа удалось спасти.

Ранее в этой же стране Азии турист испугался напавшего на него роя агрессивных пчел, упал во время попытки убежать и не выжил. Инцидент произошел в птичьем заповеднике недалеко от Мумбаи.

