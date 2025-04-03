Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 3 апреля 2025Путешествия

Турист в Индии зашел в запретную зону, был атакован роем пчел и не выжил

The New Indian Express: Турист был атакован роем пчел в горах Индии и не выжил
Алина Черненко

Фото: IJose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Турист из штата Керала зашел в запретную зону на территории горного массива Нилгири в Индии и был атакован роем пчел. Об этом пишет местное издание The New Indian Express.

По данным источника, в среду, 2 апреля, 26-летний Сабир с другом Ашифом отправились на смотровую площадку Оосималай, проигнорировав предупреждения сотрудников по лесному хозяйству. По их информации, индиец бросил камень в соты медоносных пчел, которые после этого напали на туристов.

Уточняется, что оба мужчины пострадали от многочисленных укусов насекомых. Сабир не выжил, а Ашифа удалось спасти.

Ранее в этой же стране Азии турист испугался напавшего на него роя агрессивных пчел, упал во время попытки убежать и не выжил. Инцидент произошел в птичьем заповеднике недалеко от Мумбаи.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше