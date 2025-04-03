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14:36, 3 апреля 2025Моя страна

Ученые нашли в российском парке уникальные болота

«МК»: Ученые нашли в Национальном парке «Тульские засеки» уникальные болота
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ученые нашли в Национальном парке «Тульские засеки» несколько десятков уникальных болот. Об этом сообщает «МК».

Образовавшиеся в результате тектонических процессов водоемы обнаружили на парковой территории «Засечный-Озерный» во время научных исследований. Известно, что болота изучали более 20 лет, вследствие чего были выявлены новые типы водоемов.

Ранее сообщалось, что после лечения от тины и ила тюменцам вернут озеро Алебашево. На эти цели из госбюджета региону было выделено 251,9 миллиона рублей.

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