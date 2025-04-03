Жителям российского региона вернут озеро после многомиллионного лечения

«РГ»: Через полтора года тюменцам вернут озеро Алебашево после лечения от тины

После лечения от тины и ила тюменцам вернут озеро Алебашево. На эти цели из госбюджета региону было выделено 251,9 миллиона рублей. По данным «Российской газеты» («РГ»), жители города смогут вновь воспользоваться водоемом через полтора года.

«Природный бассейн» находится на стыке центральной и заречной частей города. В непотребный вид озеро пришло из-за копившихся десятилетиями донных отложений.

Как сообщает источник, еще в прошлом году бригады смогли расчистить береговую зону и провели планировку откосов берега, вырубили кустарник, вывезли мусор. Теперь же специалистам предстоит извлечь сам осадок — 54 тысячи кубометров.

Ранее стало известно, что российские ученые создали цифрового двойника для Байкальской природной территории.

